103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Samedi 2026-03-21 10:00:00

2026-03-22 18:00:00

2026-03-21

Venez découvrir ce charmant marché de Pâques artisanal et ses jolies décorations riches en couleurs durant ce week-end printanier.

Chaque année, Kaysersberg fête l’arrivée du printemps au travers de son traditionnel marché des préludes de Pâques.

La ville se pare de belles couleurs et décorations printanières et offre alors une farandole de fleurs aux yeux de ses visiteurs.

Une vingtaine d’exposants et artisans vous attendent pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leurs magnifiques créations artisanales décorations, objets en bois, couronnes de Pâques, bougies.

Flânez au marché pour dénicher votre décoration de Pâques, découvrez l'exposition-vente d'oeufs de collections ! Une belle idée de sortie pour fêter le début du Printemps.

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Come and discover this charming Easter craft market and its colorful decorations during this spring weekend.

German :

Besuchen Sie an diesem frühlingshaften Wochenende diesen charmanten handwerklichen Ostermarkt mit seinen hübschen, farbenprächtigen Dekorationen.

Italiano :

Venite a scoprire questo affascinante mercato artigianale di Pasqua e le sue graziose e colorate decorazioni durante questo fine settimana di primavera.

Espanol :

Venga a descubrir este encantador mercado de artesanía de Pascua y su bonita y colorida decoración durante este fin de semana primaveral.

L’événement Marché et préludes de Pâques Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg