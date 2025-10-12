Marche et randonnée vélo pour Octobre Rose Castillonnès
Marche et randonnée vélo pour Octobre Rose Castillonnès dimanche 12 octobre 2025.
Marche et randonnée vélo pour Octobre Rose
Castillonnès Lot-et-Garonne
À l’occasion d’Octobre Rose, la commune de Castillonnès organise une randonnée à vélo et une marche au profit de l’Institut Bergonié.
Rassemblement et accueil dès 8h30 à la caserne des pompiers.
9 h départ libre des randonnées en vélo (3 circuits possibles de 25, 50 ou 65 km avec ravitaillement) et marche de 7 km. .
Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 80 49
