Marche et randonnée vélo pour Octobre Rose Castillonnès

Marche et randonnée vélo pour Octobre Rose Castillonnès dimanche 12 octobre 2025.

Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-12

À l’occasion d’Octobre Rose, la commune de Castillonnès organise une randonnée à vélo et une marche au profit de l’Institut Bergonié.
Rassemblement et accueil dès 8h30 à la caserne des pompiers.
9 h départ libre des randonnées en vélo (3 circuits possibles de 25, 50 ou 65 km avec ravitaillement) et marche de 7 km.   .

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 80 49 

L’événement Marche et randonnée vélo pour Octobre Rose Castillonnès a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Coeur de Bastides