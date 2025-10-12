Marche et repas à Saint-Privat en Périgord dans le cadre « d’Octobre Rose » Saint Privat en Périgord
Marche et repas à Saint-Privat en Périgord dans le cadre « d’Octobre Rose »
Saint Privat en Périgord Dordogne
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Dimanche 12 Octobre à Saint-Antoine-Cumond, l’Association Sport et Loisirs ASLSAC organise une marche et un repas (sale des fêtes) dans le cadre d’Octobre Rose.
Renseignements 06.31.08.74.70
Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 08 74 70
English : Marche et repas à Saint-Privat en Périgord dans le cadre « d’Octobre Rose »
Sunday October 12 at Saint-Antoine-Cumond, Association Sport et Loisirs ASLSAC organizes a walk and a meal (sale des fêtes) as part of the Pink October campaign.
Information: 06.31.08.74.70
German : Marche et repas à Saint-Privat en Périgord dans le cadre « d’Octobre Rose »
Am Sonntag, den 12. Oktober organisiert die Association Sport et Loisirs ASLSAC in Saint-Antoine-Cumond einen Spaziergang und ein Essen (sale des fêtes) im Rahmen des Rosa Oktobers.
Weitere Informationen: 06.31.08.74.70
Italiano :
Domenica 12 ottobre, a Saint-Antoine-Cumond, l’Association Sport et Loisirs ASLSAC organizza una passeggiata e un pasto (nella sala del villaggio) nell’ambito della campagna Ottobre rosa.
Informazioni: 06.31.08.74.70
Espanol : Marche et repas à Saint-Privat en Périgord dans le cadre « d’Octobre Rose »
El domingo 12 de octubre, en Saint-Antoine-Cumond, la Association Sport et Loisirs ASLSAC organiza una marcha y una comida (en la sala del pueblo) en el marco de la campaña Octubre Rosa.
Información: 06.31.08.74.70
