Marche et repas à Saint-Privat en Périgord dans le cadre « d’Octobre Rose »

Saint Privat en Périgord Dordogne

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Dimanche 12 Octobre à Saint-Antoine-Cumond, l’Association Sport et Loisirs ASLSAC organise une marche et un repas (sale des fêtes) dans le cadre d’Octobre Rose.

Renseignements 06.31.08.74.70

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 08 74 70

English : Marche et repas à Saint-Privat en Périgord dans le cadre « d’Octobre Rose »

Sunday October 12 at Saint-Antoine-Cumond, Association Sport et Loisirs ASLSAC organizes a walk and a meal (sale des fêtes) as part of the Pink October campaign.

Information: 06.31.08.74.70

German : Marche et repas à Saint-Privat en Périgord dans le cadre « d’Octobre Rose »

Am Sonntag, den 12. Oktober organisiert die Association Sport et Loisirs ASLSAC in Saint-Antoine-Cumond einen Spaziergang und ein Essen (sale des fêtes) im Rahmen des Rosa Oktobers.

Weitere Informationen: 06.31.08.74.70

Italiano :

Domenica 12 ottobre, a Saint-Antoine-Cumond, l’Association Sport et Loisirs ASLSAC organizza una passeggiata e un pasto (nella sala del villaggio) nell’ambito della campagna Ottobre rosa.

Informazioni: 06.31.08.74.70

Espanol : Marche et repas à Saint-Privat en Périgord dans le cadre « d’Octobre Rose »

El domingo 12 de octubre, en Saint-Antoine-Cumond, la Association Sport et Loisirs ASLSAC organiza una marcha y una comida (en la sala del pueblo) en el marco de la campaña Octubre Rosa.

Información: 06.31.08.74.70

