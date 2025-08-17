Marche et repas au four à Tailhac ( Villeneuve ) Tailhac

Tailhac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Moins de 12 ans.

Début : 2025-08-17 09:00:00

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Marche gratuite de 8kms, dénivelé de 300 mètres environ suivie d’un repas cuit au four du village.

Départ à 9h de Villeneuve. Repas ouvert au non marcheurs.

Inscriptions avant mardi 12 août.

Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 01 36 45

English :

Free 8-kilometer walk with a 300-meter climb, followed by a meal cooked in the village oven.

Departure from Villeneuve at 9am. Meal open to non-walkers.

Registration by Tuesday August 12.

German :

Kostenlose Wanderung von 8 km, Höhenunterschied ca. 300 m, gefolgt von einer Mahlzeit, die im Dorfofen gebacken wird.

Start um 9 Uhr in Villeneuve. Das Essen ist auch für Nicht-Wanderer offen.

Anmeldung bis Dienstag, den 12. August.

Italiano :

Passeggiata libera di 8 km, con un dislivello di circa 300 metri, seguita da un pasto cucinato nel forno del villaggio.

Partenza da Villeneuve alle 9.00. Pasto aperto anche ai non camminatori.

Iscrizioni entro martedì 12 agosto.

Espanol :

Caminata libre de 8 km, con un desnivel de unos 300 metros, seguida de una comida cocinada en el horno del pueblo.

Salida de Villeneuve a las 9h. Comida abierta a los no senderistas.

Inscripción antes del martes 12 de agosto.

