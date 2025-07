Marche et repas au profit de la Chapelle de Marimont Bourdonnay

Marche et repas au profit de la Chapelle de Marimont Bourdonnay dimanche 24 août 2025.

Marche et repas au profit de la Chapelle de Marimont

29 Grand Rue Bourdonnay Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-24 09:00:00

2025-08-24

L’A.R.C.M. organise sa marche et son repas annuel au profit de la CHAPELLE DE MARIMONT

Parcours de 9 km suivi par un apéritif au Domaine de Marimont au pied de la Chapelle

Inscriptions obligatoires pour le repas à la salle des fêtesTout public

29 Grand Rue Bourdonnay 57810 Moselle Grand Est +33 6 72 08 43 11 bcolombe@orange.fr

English :

A.R.C.M. organizes its annual walk and meal in aid of the CHAPELLE DE MARIMONT

9 km route followed by an aperitif at Domaine de Marimont at the foot of the Chapel

Please register for the meal at the salle des fêtes

German :

Der A.R.C.M. organisiert seine jährliche Wanderung und sein Essen zu Gunsten der KAPELLE VON MARIMONT

Strecke von 9 km, gefolgt von einem Aperitif in der Domaine de Marimont am Fuße der Kapelle

Obligatorische Anmeldungen für das Essen im Festsaal

Italiano :

L’A.R.C.M. organizza la sua passeggiata annuale e il pranzo a favore della CAPPELLA DI MARIMONT

Percorso di 9 km seguito da un aperitivo al Domaine de Marimont, ai piedi della Cappella

Iscrizione obbligatoria per il pranzo presso la sala del villaggio

Espanol :

La A.R.C.M. organiza su marcha y comida anual en beneficio de la CAPILLA DE MARIMONT

Recorrido de 9 km seguido de un aperitivo en el Domaine de Marimont, al pie de la Capilla

Inscripción obligatoria para la comida en el salón del pueblo

L’événement Marche et repas au profit de la Chapelle de Marimont Bourdonnay a été mis à jour le 2025-07-23 par OT DU PAYS SAULNOIS