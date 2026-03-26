Marche et repas avec l’association Les amis de Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey
Marche et repas avec l’association Les amis de Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey dimanche 12 avril 2026.
Marche et repas avec l’association Les amis de Rizaucourt-Buchey
Mairie de Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey Haute-Marne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Tout public
L’association Les amis de Rizaucourt-Buchey organise sa deuxième marche ! Deux parcours vous seront proposés 6km ou 13km.
Au programme café offert à 9h15 place de la mairie de Rizaucourt-Buchey, départ à 9h30. La marche sera suivie d’un repas apéritif offert, Lasagnes/salade, fromage, dessert et café.
Pensez à vous inscrire avant le 01/04.
Règlement à l’inscription.
Inscription possible pour le repas uniquement.
Garde d’enfants possible pendant la marche. .
Mairie de Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 58 75 83 54 lesamisderb@gmail.com
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L’événement Marche et repas avec l’association Les amis de Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont