Marche et repas avec l’association Les amis de Rizaucourt-Buchey

Mairie de Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Tout public

L’association Les amis de Rizaucourt-Buchey organise sa deuxième marche ! Deux parcours vous seront proposés 6km ou 13km.

Au programme café offert à 9h15 place de la mairie de Rizaucourt-Buchey, départ à 9h30. La marche sera suivie d’un repas apéritif offert, Lasagnes/salade, fromage, dessert et café.

Pensez à vous inscrire avant le 01/04.

Règlement à l’inscription.

Inscription possible pour le repas uniquement.

Garde d’enfants possible pendant la marche. .

Mairie de Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 58 75 83 54 lesamisderb@gmail.com

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English :

L’événement Marche et repas avec l’association Les amis de Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont