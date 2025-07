Marche et repas Champêtre à La Vernotte La Vernotte

Mairie La Vernotte Haute-Saône

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Le Foyer Rural de La Vernotte organise une marche suivie d’un repas champêtre le dimanche 6 juillet. Deux parcours balisés de 6 et 12 km sont proposés, avec ravitaillement sur le parcours. L’accueil se fera à partir de 8h30 à la mairie pour un départ à 9h.

À l’issue de la marche, un repas champêtre convivial sera servi buffet d’entrée, jambon à la braise et son accompagnement, fromage, dessert et café.

Tarifs 17 € pour la formule complète (marche + repas), 15 € le repas seul, 4 € la marche seule. Pour les moins de 12 ans 7 € le repas, marche gratuite.

Réservation obligatoire avant le 30 juin. .

Mairie La Vernotte 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 27 88 85

