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AGENDA · Briscous

Marché et Repas des producteurs locaux Briscous

samedi 22 août 2026 · Briscous

Marché et Repas des producteurs locaux Briscous

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Fronton
Ville
64240 Briscous
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Briscous

Marché et Repas des producteurs locaux

Fronton Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :
2026-08-22

  .

Fronton Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 70 90 

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English : Marché et Repas des producteurs locaux

L’événement Marché et Repas des producteurs locaux Briscous a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque