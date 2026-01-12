Marche et repas Espace Boudeville Dompierre-sur-Besbre
Marche et repas Espace Boudeville Dompierre-sur-Besbre dimanche 29 mars 2026.
Marche et repas
Espace Boudeville Chemin des Percières Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Le comité des fêtes organise une marche suivie d’un repas.
Espace Boudeville Chemin des Percières Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 37 18 36 patrick.gautier0982@orange.fr
English :
The Comité des fêtes organizes a walk followed by a meal.
L’événement Marche et repas Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire