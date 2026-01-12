Marche et repas Espace Boudeville Dompierre-sur-Besbre

Marche et repas

Espace Boudeville Chemin des Percières Dompierre-sur-Besbre Allier

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le comité des fêtes organise une marche suivie d’un repas.

Espace Boudeville Chemin des Percières Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 37 18 36 patrick.gautier0982@orange.fr

English :

The Comité des fêtes organizes a walk followed by a meal.

