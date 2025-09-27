Marche et repas Salle des fêtes Juillé
Marche et repas Salle des fêtes Juillé samedi 27 septembre 2025.
Marche et repas
Salle des fêtes Le bourg Juillé Charente
Début : 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Repas assiette de charcuterie, saucisses et son accompagnement, salade, fromage, flan, café
Salle des fêtes Le bourg Juillé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 04 27 58
English :
Meal: plate of cold meats, sausages and side dish, salad, cheese, flan, coffee
German :
Mahlzeit: Aufschnittplatte, Würstchen mit Beilage, Salat, Käse, Flan, Kaffee
Italiano :
Pasto: piatto di salumi, salsicce con contorno, insalata, formaggio, sformato, caffè
Espanol :
Comida: tabla de embutidos, salchichas con guarnición, ensalada, queso, flan, café
L’événement Marche et repas Juillé a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente