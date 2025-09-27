Marche et repas Salle des fêtes Juillé

Marche et repas Salle des fêtes Juillé samedi 27 septembre 2025.

Marche et repas

Salle des fêtes Le bourg Juillé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Repas assiette de charcuterie, saucisses et son accompagnement, salade, fromage, flan, café

Salle des fêtes Le bourg Juillé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 04 27 58

English :

Meal: plate of cold meats, sausages and side dish, salad, cheese, flan, coffee

German :

Mahlzeit: Aufschnittplatte, Würstchen mit Beilage, Salat, Käse, Flan, Kaffee

Italiano :

Pasto: piatto di salumi, salsicce con contorno, insalata, formaggio, sformato, caffè

Espanol :

Comida: tabla de embutidos, salchichas con guarnición, ensalada, queso, flan, café

