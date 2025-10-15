Marche et repas Rue des écoles Virming

Marche et repas Rue des écoles Virming mercredi 15 octobre 2025.

Marche et repas

Rue des écoles Centre socio-culturel Virming Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Marche de 10km, ouverte à tous, entre champs et forêt.

Repas sur réservationTout public

0 .

Rue des écoles Centre socio-culturel Virming 57340 Moselle Grand Est +33 6 46 82 33 27

English :

10km walk, open to all, between fields and forest.

Meal on reservation

German :

Wanderung von 10 km, offen für alle, zwischen Feldern und Wald.

Essen auf Vorbestellung

Italiano :

Camminata di 10 km, aperta a tutti, tra campi e boschi.

Pasto su prenotazione

Espanol :

Paseo de 10 km, abierto a todos, entre campos y bosques.

Comida previa reserva

L’événement Marche et repas Virming a été mis à jour le 2025-08-10 par OT DU PAYS SAULNOIS