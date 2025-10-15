Marche et repas Rue des écoles Virming
Marche et repas Rue des écoles Virming mercredi 15 octobre 2025.
Marche et repas
Rue des écoles Centre socio-culturel Virming Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-10-15 10:00:00
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Marche de 10km, ouverte à tous, entre champs et forêt.
Repas sur réservationTout public
0 .
Rue des écoles Centre socio-culturel Virming 57340 Moselle Grand Est +33 6 46 82 33 27
English :
10km walk, open to all, between fields and forest.
Meal on reservation
German :
Wanderung von 10 km, offen für alle, zwischen Feldern und Wald.
Essen auf Vorbestellung
Italiano :
Camminata di 10 km, aperta a tutti, tra campi e boschi.
Pasto su prenotazione
Espanol :
Paseo de 10 km, abierto a todos, entre campos y bosques.
Comida previa reserva
L’événement Marche et repas Virming a été mis à jour le 2025-08-10 par OT DU PAYS SAULNOIS