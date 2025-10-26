Marche et run & bike Boisseaux
Marche et run & bike Boisseaux dimanche 26 octobre 2025.
Marche et run & bike
Rue des Ecoles Boisseaux Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 10:30:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Participez à Octobre Rose un mois solidaire et engagé pour lutter ensemble contre le cancer du sein, avec des événements inspirants, du partage et de l’espoir à chaque pas.
5 .
Rue des Ecoles Boisseaux 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 59 04 77 76 mathilde.pottier@hotmail.fr
English :
Take part in Pink October: a month of solidarity and commitment to fight breast cancer together, with inspiring events, sharing and hope at every step.
German :
Machen Sie mit beim Rosa Oktober: Ein solidarischer und engagierter Monat, um gemeinsam gegen Brustkrebs zu kämpfen, mit inspirierenden Veranstaltungen, Austausch und Hoffnung auf Schritt und Tritt.
Italiano :
Partecipate a Ottobre Rosa: un mese di solidarietà e impegno nella lotta contro il tumore al seno, con eventi stimolanti, condivisione e speranza a ogni passo.
Espanol :
Participe en Octubre Rosa: un mes de solidaridad y compromiso en la lucha contra el cáncer de mama, con actos inspiradores, intercambio y esperanza a cada paso.
L’événement Marche et run & bike Boisseaux a été mis à jour le 2025-10-10 par OT GRAND PITHIVERAIS