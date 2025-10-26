Marche et run & bike Boisseaux

Marche et run & bike Boisseaux dimanche 26 octobre 2025.

Marche et run & bike

Rue des Ecoles Boisseaux Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-26 10:30:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Participez à Octobre Rose un mois solidaire et engagé pour lutter ensemble contre le cancer du sein, avec des événements inspirants, du partage et de l’espoir à chaque pas.

Rue des Ecoles Boisseaux 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 59 04 77 76 mathilde.pottier@hotmail.fr

English :

Take part in Pink October: a month of solidarity and commitment to fight breast cancer together, with inspiring events, sharing and hope at every step.

German :

Machen Sie mit beim Rosa Oktober: Ein solidarischer und engagierter Monat, um gemeinsam gegen Brustkrebs zu kämpfen, mit inspirierenden Veranstaltungen, Austausch und Hoffnung auf Schritt und Tritt.

Italiano :

Partecipate a Ottobre Rosa: un mese di solidarietà e impegno nella lotta contro il tumore al seno, con eventi stimolanti, condivisione e speranza a ogni passo.

Espanol :

Participe en Octubre Rosa: un mes de solidaridad y compromiso en la lucha contra el cáncer de mama, con actos inspiradores, intercambio y esperanza a cada paso.

