Marche et run solidaire Languenan

Marche et run solidaire
Place Saint Kénan Languenan Côtes-d’Armor
2025-10-19 09:30:00
2025-10-19
2025-10-19
Inscription sur place dès 9h
Parcours trail
9h30 départ marche 10 km
9h30 départ run 18 km
10h marche famille 6 km
10h départ run 10 km
12h course enfant 1€ = 1 km
Venez avec un accessoire rose !
Les bénéfices de la course seront reversés à la ligue contre le cancer .
Place Saint Kénan Languenan 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 73 73
