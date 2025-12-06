Marché et soirée de Noël de La Piolette La Piolette Le Pian-sur-Garonne
Venez vivre la magie de Noël au cœur du vignoble ! Le Château La Piolette vous ouvre ses portes pour une journée féérique mêlant découvertes, gourmandises et ambiance festive.
De 14h à 22h Marché
Artisans, créateurs et producteurs locaux vous donnent rendez-vous dans une ambiance chaleureuse et illuminée.
Tombola gratuite
Urne de soutien au projet 4L Trophy 2026 de Marine
Animations de l’après-midi
• Stand photo de Noël
• Balade en calèche au cœur des vignes
• Maquillage enfants
• Vin chaud & chocolat chaud maison
• Gaufres, crêpes, barbe à papa & produits du terroir
À partir de 20h Soirée Tartiflette & Karaoké de Noël
Une soirée conviviale et gourmande pour prolonger la magie jusque tard dans la nuit
Repas sur réservation .
La Piolette Château la Piolette Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 72 25 75 contact@chateaulapiolette.com
