Marché et soirée de Noël de La Piolette La Piolette Le Pian-sur-Garonne

Marché et soirée de Noël de La Piolette

La Piolette Château la Piolette Le Pian-sur-Garonne Gironde

Venez vivre la magie de Noël au cœur du vignoble ! Le Château La Piolette vous ouvre ses portes pour une journée féérique mêlant découvertes, gourmandises et ambiance festive.

De 14h à 22h Marché

Artisans, créateurs et producteurs locaux vous donnent rendez-vous dans une ambiance chaleureuse et illuminée.

Tombola gratuite

Urne de soutien au projet 4L Trophy 2026 de Marine

Animations de l’après-midi

• Stand photo de Noël

• Balade en calèche au cœur des vignes

• Maquillage enfants

• Vin chaud & chocolat chaud maison

• Gaufres, crêpes, barbe à papa & produits du terroir

À partir de 20h Soirée Tartiflette & Karaoké de Noël

Une soirée conviviale et gourmande pour prolonger la magie jusque tard dans la nuit

Repas sur réservation .

La Piolette Château la Piolette Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 72 25 75 contact@chateaulapiolette.com

