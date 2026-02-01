Marche et soupe aux pois Salle Socioculturelle Henridorff

Marche et soupe aux pois

Salle Socioculturelle Grand Rue Henridorff Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 09:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Marche en forêt de 10 km. À partir de 11h30, repas sur réservation.Tout public

9 .

Salle Socioculturelle Grand Rue Henridorff 57820 Moselle Grand Est +33 6 36 43 76 89 ashenridorff@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

10 km forest walk. From 11:30 am, lunch on reservation.

L’événement Marche et soupe aux pois Henridorff a été mis à jour le 2026-02-16 par OT PAYS DE PHALSBOURG