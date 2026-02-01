Marche et soupe aux pois Salle Socioculturelle Henridorff
Marche et soupe aux pois Salle Socioculturelle Henridorff dimanche 22 février 2026.
Marche et soupe aux pois
Salle Socioculturelle Grand Rue Henridorff Moselle
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 09:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Marche en forêt de 10 km. À partir de 11h30, repas sur réservation.Tout public
9 .
Salle Socioculturelle Grand Rue Henridorff 57820 Moselle Grand Est +33 6 36 43 76 89 ashenridorff@yahoo.fr
English :
10 km forest walk. From 11:30 am, lunch on reservation.
L’événement Marche et soupe aux pois Henridorff a été mis à jour le 2026-02-16 par OT PAYS DE PHALSBOURG