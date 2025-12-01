Marché et spectacle de Noël à Aunay-sur-Odon Parvie de la Mairie Les Monts d’Aunay

Marché et spectacle de Noël à Aunay-sur-Odon

Aunay-sur-Odon Les Monts d'Aunay Calvados

12 décembre 2025, 16h30

fin : 22h30

2025-12-12

L’APE Daniel Burtin organise son marché de Noël avec de nombreux exposants, créateurs et producteurs locaux, et en présence du Père Noël. La commune vous offre à cette occasion le spectacle de rue de la troupe Ogyassa, gratuit pour les enfants. Vous retrouverez également un stand de maquillage proposé par Lydyy et Fée Mère. Restauration sur place.

Déambulation sur échasses 17h 18h30 20h

Nouveau spectacle OGYASSA

– Séance après-midi 17h45

– Séance soirée 20h45

Nouveauté cette année l’école élémentaire d’Aunay-sur-Odon ouvre également ses portes dès 16h30.

N’oubliez pas de faire un détour par la cour et le préau de l’école primaire pour découvrir

– les créations des élèves

– un grand stand de décorations, dont les ventes seront au profit des enfants de l’école primaire. .

Parvie de la Mairie Aunay-sur-Odon Les Monts d'Aunay 14260 Calvados Normandie

The APE Daniel Burtin organizes its Christmas market with numerous exhibitors, local creators and producers, and in the presence of Santa Claus. On this occasion, the commune is offering a street show by the Ogyassa troupe, free for children. You’ll also find a face-painting stand on offer

