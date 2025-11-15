Marché et spectacle de Noël Salle des petits moulins Saint-Gildas-des-Bois

Marché et spectacle de Noël

Salle des petits moulins 76 rue de Bel Air Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Marché de Noël à partir de 10h, samedi 13 décembre à la salle des petits moulins

Spectacle de noël Magie, maquillages et sculptures su ballons avec la Compagnie Ambroise

Naïs et Mirabelle en journée

Maquillages et sculptures sur ballons seront disponibles toute l’après-midi, de quoi ravir les enfants et rendre l’instant unique et féérique.

Spectacle participatif 2 à 3 séances de 20 minutes.

Ambroise et Mirabelle ont rendez-vous dans le donjon pour la fabrication de l’élixir magique, celui qui rajeuni, qui protège contre l’envahisseur et qui rendra le royaume prospère. Spectacles participatifs et interactifs où la magie et la poésie entraînent le public dans un monde burlesque et féérique.

Arrivée du Père Noël à 16h

Bar restauration

Tout public Entrée libre.

Renseignements 02 40 01 54 54 .

Salle des petits moulins 76 rue de Bel Air Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

