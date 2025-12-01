Marche et Trail au profit du Téléthon au Puy d’Issolud Vayrac
Avenue de la Libération Vayrac Lot
Dans le cadre du Téléthon, le foyer socio-éducatif du collège de Vayrac propose une randonnée conviviale ouverte à tous. Trois parcours de marche et trail (6, 12 et 17 km) sont proposés pour découvrir les environs de Vayrac. Une collation vous attend à l’arrivée avec vin chaud et crêpes. L’événement vise à récolter des dons au profit du Téléthon et du FSE
Inscription sur place ou en ligne .
Avenue de la Libération Vayrac 46110 Lot Occitanie
English :
As part of the Telethon, the socio-educational center of the Vayrac secondary school is organizing a friendly hike open to all
German :
Im Rahmen des Telethons bietet das sozialpädagogische Heim des Collège de Vayrac eine gesellige Wanderung an, die für alle offen ist
Italiano :
Nell’ambito di Telethon, il centro socio-educativo della scuola secondaria di Vayrac organizza una passeggiata amichevole aperta a tutti
Espanol :
En el marco del Teletón, el centro socioeducativo del instituto de Vayrac organiza una caminata amistosa abierta a todos
