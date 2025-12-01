Marche et Trail au profit du Téléthon au Puy d’Issolud Vayrac

Marche et Trail au profit du Téléthon au Puy d’Issolud

Avenue de la Libération Vayrac Lot

Tarif : – – 6 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 07:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Dans le cadre du Téléthon, le foyer socio-éducatif du collège de Vayrac propose une randonnée conviviale ouverte à tous. Trois parcours de marche et trail (6, 12 et 17 km) sont proposés pour découvrir les environs de Vayrac. Une collation vous attend à l’arrivée avec vin chaud et crêpes. L’événement vise à récolter des dons au profit du Téléthon et du FSE

Inscription sur place ou en ligne .

English :

As part of the Telethon, the socio-educational center of the Vayrac secondary school is organizing a friendly hike open to all

German :

Im Rahmen des Telethons bietet das sozialpädagogische Heim des Collège de Vayrac eine gesellige Wanderung an, die für alle offen ist

Italiano :

Nell’ambito di Telethon, il centro socio-educativo della scuola secondaria di Vayrac organizza una passeggiata amichevole aperta a tutti

Espanol :

En el marco del Teletón, el centro socioeducativo del instituto de Vayrac organiza una caminata amistosa abierta a todos

