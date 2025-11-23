Marche et trail Massac Massac
Marche et trail Massac Massac dimanche 23 novembre 2025.
Marche et trail Massac
Salle des fêtes Massac Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Parcours pédestre et trail non chronométré
Salle des fêtes Massac 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 01 18 21 vttix@laposte.net
Wander- und Trailstrecke ohne Zeitmessung
Percorso a piedi e su sentiero non cronometrato
Recorrido no cronometrado a pie y por senderos
L’événement Marche et trail Massac Massac a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme