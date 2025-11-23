Marche et trail Massac Massac

Marche et trail Massac

Salle des fêtes Massac Charente-Maritime

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Parcours pédestre et trail non chronométré

Salle des fêtes Massac 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 01 18 21 vttix@laposte.net

Wander- und Trailstrecke ohne Zeitmessung

Percorso a piedi e su sentiero non cronometrato

Recorrido no cronometrado a pie y por senderos

