Marche et trail nocturne Jardin public Bas-en-Basset

Jardin public Boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

L’US Bassoise vous donne rendez-vous pour une soirée sportive et conviviale sous les étoiles !

MARCHE & TRAIL NOCTURNE

Départ groupé au Jardin Public Salle municipale

English :

US Bassoise invites you to an evening of sport and conviviality under the stars!

NIGHT WALK & TRAIL ?

Mass start at Jardin Public ? Municipal hall

German :

Die US Bassoise lädt Sie zu einem sportlichen und geselligen Abend unter dem Sternenhimmel ein!

NACHTWANDERUNG & TRAIL ?

Gemeinsamer Start im Jardin Public ? Städtischer Saal

Italiano :

L’US Bassoise vi invita a una serata di sport sotto le stelle!

PASSEGGIATA E PERCORSO NOTTURNO ?

Partenza in gruppo dal Jardin Public ? Sala comunale

Espanol :

US Bassoise le invita a una agradable velada deportiva bajo las estrellas

PASEO NOCTURNO Y SENDERO ?

Salida en grupo desde el Jardin Public ? Pabellón municipal

