Marche et trail nocturne Jardin public Bas-en-Basset
Marche et trail nocturne Jardin public Bas-en-Basset samedi 20 décembre 2025.
Marche et trail nocturne
Jardin public Boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
L’US Bassoise vous donne rendez-vous pour une soirée sportive et conviviale sous les étoiles !
MARCHE & TRAIL NOCTURNE
Départ groupé au Jardin Public Salle municipale
Jardin public Boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
US Bassoise invites you to an evening of sport and conviviality under the stars!
NIGHT WALK & TRAIL ?
Mass start at Jardin Public ? Municipal hall
German :
Die US Bassoise lädt Sie zu einem sportlichen und geselligen Abend unter dem Sternenhimmel ein!
NACHTWANDERUNG & TRAIL ?
Gemeinsamer Start im Jardin Public ? Städtischer Saal
Italiano :
L’US Bassoise vi invita a una serata di sport sotto le stelle!
PASSEGGIATA E PERCORSO NOTTURNO ?
Partenza in gruppo dal Jardin Public ? Sala comunale
Espanol :
US Bassoise le invita a una agradable velada deportiva bajo las estrellas
PASEO NOCTURNO Y SENDERO ?
Salida en grupo desde el Jardin Public ? Pabellón municipal
L’événement Marche et trail nocturne Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron