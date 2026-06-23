Marché et troc de plantes Cardesse vendredi 3 juillet 2026.

Cardesse

Marché et troc de plantes

Place de la Mairie Cardesse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez profiter d’un marché festif et échanger quelques plantes et graines ou simplement des conseils de jardinage. .

Place de la Mairie Cardesse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine communication.cardesse@gmail.com

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English : Marché et troc de plantes

L’événement Marché et troc de plantes Cardesse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Coeur de Béarn