Marche et vélo Octobre Rose Nouart

Marche et vélo Octobre Rose Nouart samedi 18 octobre 2025.

Marche et vélo Octobre Rose

Nouart Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Parcours de marche de 8km, 6km et 2,5kmParcours vélo de 20km Inscriptions libres Collations salées et sucrées sur place Ventes au profit d’Octobre Rose

Nouart 08240 Ardennes Grand Est +33 6 26 86 62 04

English :

8km, 6km and 2.5km walking courses20km cycling course Free registration Savoury and sweet snacks on site Sales in aid of Pink October

German :

Wanderstrecken von 8km, 6km und 2,5kmRadstrecke von 20km Freie Anmeldung Süße und salzige Snacks vor Ort Verkauf zugunsten des Rosa Oktobers

Italiano :

Percorsi di 8 km, 6 km e 2,5 km a piedi20 km in bicicletta Iscrizione gratuita Spuntini salati e dolci in loco Vendite a favore di Ottobre Rosa

Espanol :

Recorridos a pie de 8 km, 6 km y 2,5 km Recorrido en bicicleta de 20 km Inscripción gratuita Aperitivos dulces y salados in situ Ventas a beneficio de Octubre Rosa

L’événement Marche et vélo Octobre Rose Nouart a été mis à jour le 2025-09-23 par Ardennes Tourisme