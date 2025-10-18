Marche et vélo Octobre Rose Nouart
Marche et vélo Octobre Rose Nouart samedi 18 octobre 2025.
Marche et vélo Octobre Rose
Nouart Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Parcours de marche de 8km, 6km et 2,5kmParcours vélo de 20km Inscriptions libres Collations salées et sucrées sur place Ventes au profit d’Octobre Rose
.
Nouart 08240 Ardennes Grand Est +33 6 26 86 62 04
English :
8km, 6km and 2.5km walking courses20km cycling course Free registration Savoury and sweet snacks on site Sales in aid of Pink October
German :
Wanderstrecken von 8km, 6km und 2,5kmRadstrecke von 20km Freie Anmeldung Süße und salzige Snacks vor Ort Verkauf zugunsten des Rosa Oktobers
Italiano :
Percorsi di 8 km, 6 km e 2,5 km a piedi20 km in bicicletta Iscrizione gratuita Spuntini salati e dolci in loco Vendite a favore di Ottobre Rosa
Espanol :
Recorridos a pie de 8 km, 6 km y 2,5 km Recorrido en bicicleta de 20 km Inscripción gratuita Aperitivos dulces y salados in situ Ventas a beneficio de Octubre Rosa
L’événement Marche et vélo Octobre Rose Nouart a été mis à jour le 2025-09-23 par Ardennes Tourisme