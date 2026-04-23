Marché et vide-grenier de Pentecôte Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle
Marché et vide-grenier de Pentecôte Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle dimanche 24 mai 2026.
Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle
Marché et vide-grenier de Pentecôte
Coeur du village Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Un marché convivial et un vide-grenier vous sont proposés dans le village de Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle. Vous pourrez y trouver des produits artisanaux et locaux
Restauration sur place .
Coeur du village Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 74 12 52
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English : Marché et vide-grenier de Pentecôte
L’événement Marché et vide-grenier de Pentecôte Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle a été mis à jour le 2026-04-23 par Corrèze Tourisme