Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Marché et vide-grenier de Pentecôte

Coeur du village Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Un marché convivial et un vide-grenier vous sont proposés dans le village de Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle. Vous pourrez y trouver des produits artisanaux et locaux

Restauration sur place .

Coeur du village Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 74 12 52

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English : Marché et vide-grenier de Pentecôte

L’événement Marché et vide-grenier de Pentecôte Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle a été mis à jour le 2026-04-23 par Corrèze Tourisme