Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché et vide-grenier de Pentecôte Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Marché et vide-grenier de Pentecôte Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Marché et vide-grenier de Pentecôte Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Coeur du village

Ville : 19430 Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Département : Corrèze

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Marché et vide-grenier de Pentecôte

Coeur du village Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Un marché convivial et un vide-grenier vous sont proposés dans le village de Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle. Vous pourrez y trouver des produits artisanaux et locaux
Restauration sur place   .

Coeur du village Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 74 12 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché et vide-grenier de Pentecôte

L’événement Marché et vide-grenier de Pentecôte Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle a été mis à jour le 2026-04-23 par Corrèze Tourisme

À voir aussi à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle (Corrèze)