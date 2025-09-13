Marché et vide-greniers de Dumbéa Dumbéa

Marché et vide-greniers de Dumbéa Dumbéa samedi 13 septembre 2025.

Marché et vide-greniers de Dumbéa

Halles de Dumbéa Centre Dumbéa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-09-13 07:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

Rendez-vous samedi 13 septembre, de 7h à 12h, aux halles de Dumbéa centre

Halles de Dumbéa Centre Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 41.40.00 courrier@ville-dumbea.nc

English :

See you on Saturday, September 13, from 7 a.m. to 12 p.m., at the Dumbéa Center market halls.

German :

Treffpunkt am Samstag, den 13. September, von 7 bis 12 Uhr, in den Markthallen von Dumbéa centre

Italiano :

Ci vediamo sabato 13 settembre, dalle 7.00 alle 12.00, presso il centro Halles de Dumbéa

Espanol :

Nos vemos el sábado 13 de septiembre, de 7.00 a 12.00 horas, en el centro de Halles de Dumbéa

