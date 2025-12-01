Marché et village de Noël 2025 Saint-Yrieix-la-Perche

Marché et village de Noël 2025 Saint-Yrieix-la-Perche vendredi 19 décembre 2025.

Marché et village de Noël 2025

Jardin et Halle du Moulinassou Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-19

Marché et village de Noël. Patinoire et diverses animations. Programme complet à venir. .

Jardin et Halle du Moulinassou Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 08 01 02 christiane.celerier@sfr.fr

