Le mercredi 16 juillet de 9h à 11h30, une marche et une visite de la Ferme des Évêques sont proposées à Andelarre. Cette randonnée accessible à tous vous emmènera sur la côte d’Andelarre, un site classé Natura 2000, à la découverte du bois de Boullière et de l’accueil de la ferme.

Avec un dénivelé modéré d’environ 80 mètres, cette balade sans grande difficulté permet de profiter pleinement des richesses naturelles et patrimoniales du site. .

mairie d’Andelarre 4 Rue de la Mairie

Andelarre 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

