Marche et visite de la mini ferme pédagogique rue du Stade Kerbach

Kerbach

Marche et visite de la mini ferme pédagogique

rue du Stade Départ du Complexe Sportif – Kerbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Marche avec visite de la mini ferme pédagogique. Départ de la marche à 09h rue du Stade, complexe Sportif de Kerbach. Participation libre. Visite de la mini ferme sur inscription uniquement auprès de Monsieur Fritz Daniel au 07 57 87 90 64. Petite restauration sur place (saucisse sur pain).Tout public

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rue du Stade Départ du Complexe Sportif – Kerbach 57460 Moselle Grand Est +33 7 57 87 90 64 mairie@kerbach.fr

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English :

Walk with visit to the mini educational farm. Start at 09:00, rue du Stade, complexe Sportif de Kerbach. Free participation. Visit to the mini-farm on registration only with Monsieur Fritz Daniel on 07 57 87 90 64. Snacks on site (sausage on bread).

L’événement Marche et visite de la mini ferme pédagogique Kerbach a été mis à jour le 2026-04-27 par FORBACH TOURISME