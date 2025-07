Marche et yoga Val de Maizet Laize-Clinchamps

Marche et yoga Val de Maizet Laize-Clinchamps lundi 7 juillet 2025.

Marche et yoga

Val de Maizet Parking salle communale Laize-Clinchamps Calvados

Début : 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-07 16:00:00

2025-07-07 2025-08-11

La Marche & Yoga, c’est une balade lente en pleine nature, ponctuée de pauses de yoga conscient, faciles à aborder. Tu marches en silence, guidée par le souffle et les sons du vivant autour de toi. Chaque arrêt est une invitation à t’étirer, respirer, te recentrer. La pleine conscience s’éveille au fil des pas, la respiration s’approfondit, l’esprit s’apaise. Accessible à tous, sans prérequis, simplement à ton rythme. Un voyage intérieur, à ciel ouvert.

Matériel prévoir un sac à dos ajusté contenant de l’eau, un tapis en bandoulière, des chaussures de marche souples, un vêtement adapté à la météo, serviette à mettre au sol

Val de Maizet Parking salle communale Laize-Clinchamps 14210 Calvados Normandie +33 6 25 10 21 76

English : Marche et yoga

Walk & Yoga is a slow walk in the heart of nature, punctuated by easy-to-approach, conscious yoga pauses. You walk in silence, guided by your breath and the sounds of life around you. Each stop is an invitation to stretch, breathe and center yourself. As you walk, your mind becomes more aware, your breathing deepens and your spirit calms. Accessible to all, with no prerequisites, simply at your own pace. An open-air inner journey.

Equipment: bring a well-fitting backpack with water, a mat slung over your shoulder, soft walking shoes, weather-appropriate clothing, towel to put on the ground

German : Marche et yoga

Walking & Yoga ist ein langsamer Spaziergang in der Natur, der durch leicht zugängliche Pausen mit bewusstem Yoga unterbrochen wird. Du gehst schweigend, geleitet von deinem Atem und den Klängen der Lebewesen um dich herum. Jeder Halt ist eine Einladung, dich zu dehnen, zu atmen und dich zu zentrieren. Die Achtsamkeit erwacht mit jedem Schritt, die Atmung vertieft sich, der Geist beruhigt sich. Für alle zugänglich, ohne Vorkenntnisse, einfach in deinem Rhythmus. Eine innere Reise unter freiem Himmel.

Material: Einen gut sitzenden Rucksack mit Wasser, eine Matte zum Umhängen, weiche Wanderschuhe, dem Wetter angepasste Kleidung, ein Handtuch für den Boden

Italiano :

Walking & Yoga è una passeggiata lenta nel cuore della natura, intervallata da pause di yoga mentale facili da affrontare. Si cammina in silenzio, guidati dal proprio respiro e dai suoni della vita circostante. Ogni sosta è un invito a sgranchirsi, respirare e concentrarsi. Camminando, la mente diventa più consapevole, il respiro si fa più profondo e lo spirito si calma. Accessibile a tutti, senza prerequisiti, semplicemente al proprio ritmo. Un viaggio interiore all’aria aperta.

Attrezzatura: portare con sé uno zaino ben agibile con acqua, un tappetino da portare a tracolla, scarpe da trekking morbide, abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche e un asciugamano da appoggiare a terra

Espanol :

Walking & Yoga es un paseo lento por el corazón de la naturaleza, salpicado de pausas de yoga consciente fáciles de dominar. Caminarás en silencio, guiado por tu respiración y los sonidos de la vida que te rodea. Cada parada es una invitación a estirarse, respirar y volver a concentrarse. A medida que caminas, tu mente se vuelve más consciente, tu respiración se hace más profunda y tu espíritu se calma. Accesible a todos, sin requisitos previos, simplemente a su ritmo. Un viaje interior al aire libre.

Equipamiento: llevar una mochila bien ajustada con agua, una esterilla colgada del hombro, calzado blando para caminar, ropa adaptada a la climatología y una toalla para apoyar en el suelo

