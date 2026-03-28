Marché européen des artisans moldaves en France, Maison de l’Europe de Paris (nouvelle adresse), Paris

Marché européen des artisans moldaves en France Samedi 28 mars, 11h00 Maison de l’Europe de Paris (nouvelle adresse) Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T11:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T11:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

En partenariat avec l’Ambassade de la République de Moldova en France

Samedi 28 mars de 11h00 à 19h00

L’Ambassade de la République de Moldova en France, en partenariat avec la Maison de l’Europe de Paris, Galerie Moldave et Etnic Moldova, vous propose le Marché des Artisans de la Diaspora Moldave en France – Édition de Pâques !

Nous soutiendrons les créateurs originaires de la République de Moldova. Un marché dédié à l’artisanat authentique, où vous pourrez découvrir et acheter une large variété de créations artisanales allant de la céramique aux accessoires de crochet, aux bougies et savons faits main etc.

L’événement est ouvert aux communautés française et internationale, offrant l’occasion de découvrir la République de Moldova à travers les produits réalisés par les artisans talentueux de la diaspora en France.

Entrée libre.

Cet événement est organisé dans le cadre des activités d’Europe Direct Paris.

Maison de l’Europe de Paris (nouvelle adresse) 77 Av. de Versailles, 75016 Paris Paris 75016 Quartier d’Auteuil Paris Île-de-France

L’Ambassade de la République de Moldova, en partenariat avec la Maison de l’Europe de Paris, Galerie Moldave et Etnic Moldova, vous propose le Marché des Artisans de la Diaspora Moldave en France.