Marché Exception-Noël Saint-Paterne-Racan
Marché Exception-Noël Saint-Paterne-Racan lundi 22 décembre 2025.
Marché Exception-Noël
Place de la République Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 15:00:00
fin : 2025-12-22 18:00:00
Date(s) :
2025-12-22 2025-12-29
Les marchands ambulants du jeudi matin organisent deux marchés exceptionnels, les 22 & 29 décembre.
Poissons, volailles, gâteaux, fruits & légumes.
Ces deux marchés auront lieu de 15h à 18h Place de la République.
Place de la République Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mairie.accueil@stpaterneracan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Thursday morning street vendors are organizing two exceptional markets, on December 22 & 29.
Fish, poultry, cakes, fruit & vegetables.
These two markets will take place from 3pm to 6pm ? Place de la République.
L’événement Marché Exception-Noël Saint-Paterne-Racan a été mis à jour le 2025-12-18 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan