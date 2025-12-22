Marché Exception-Noël Saint-Paterne-Racan

Marché Exception-Noël

Place de la République Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29

Les marchands ambulants du jeudi matin organisent deux marchés exceptionnels, les 22 & 29 décembre.

Poissons, volailles, gâteaux, fruits & légumes.

Ces deux marchés auront lieu de 15h à 18h Place de la République.

Place de la République Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mairie.accueil@stpaterneracan.fr

English :

The Thursday morning street vendors are organizing two exceptional markets, on December 22 & 29.

Fish, poultry, cakes, fruit & vegetables.

These two markets will take place from 3pm to 6pm ? Place de la République.

