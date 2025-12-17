Marché exceptionnel des fêtes Malemort

Marché exceptionnel des fêtes

Le Corrézium Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31

À quelques jours de Noël et du réveillon, la Ville de Malemort et les commerçants du Corrézium vous invitent à profiter de deux journées festives et chaleureuses. Vous retrouverez commerçants, producteurs locaux, stands artisanaux, gourmandises et spécialités de fête, ainsi que des idées cadeaux originales bijoux, accessoires et créations uniques.

La magie de Noël sera au rendez-vous grâce à

– un décor féérique (sapins illuminés, ours géant …)

– la présence du Père Noël, accompagné de ses mascottes lutins

– animations musicales accordéoniste spécial Noël (le 24 décembre) et pianiste Didier Pillier année 80 (le 31 décembre)

– dégustations, animation et surprises tout au long de la journée

Mercredi 24 décembre grande tombola offerte par les commerçants avec de nombreux lots seront à gagner.

Tirage au sort à 13h, réalisé par le Père Noël (le 24/12/25)

8h-17h au Corrézium .

Le Corrézium Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

