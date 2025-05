Marché exceptionnel du printemps – Thézac, 10 mai 2025 09:00, Thézac.

Lot-et-Garonne

Marché exceptionnel du printemps Place du village Thézac Lot-et-Garonne

Tarif :

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 09:00:00

fin : 2025-05-10 12:00:00

Date(s) :

2025-05-10

Au programme

Des exposants (artisanat, marché de producteurs…).

Profitez également de cette matinée pour découvrir le café associatif.

Des promenades en charrette tirée par des bœufs seront offerts. Une animation musicale avec une orgue de barbarie sera présente sur le marché.

Place du village

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 10 20 26

English : Marché exceptionnel du printemps

On the program:

Exhibitors (crafts, farmers’ market, etc.).

Also take advantage of this morning to discover the community café.

Rides in ox-drawn carts will be offered. Musical entertainment with a barrel organ will be featured at the market.

German : Marché exceptionnel du printemps

Auf dem Programm stehen:

Aussteller (Kunsthandwerk, Bauernmarkt usw.).

Nutzen Sie diesen Vormittag auch, um das Vereinscafé zu entdecken.

Es werden Fahrten mit einem von Ochsen gezogenen Karren angeboten. Auf dem Markt gibt es musikalische Unterhaltung mit einer Drehorgel.

Italiano :

In programma:

Espositori (artigianato, mercato agricolo, ecc.).

Approfittate di questa mattinata per scoprire il café associatif.

Saranno disponibili passeggiate su carri trainati da cavalli. Al mercato sarà presente un intrattenimento musicale con un organetto.

Espanol : Marché exceptionnel du printemps

En el programa:

Expositores (artesanía, mercado agrícola, etc.).

Aproveche esta mañana para descubrir el café asociativo.

Habrá paseos en carro tirado por caballos. Animación musical con un organillo estará presente en el mercado.

