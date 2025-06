Marché »Fabriqué à Marseille » Marseille 1er Arrondissement 11 juillet 2025 16:00

Bouches-du-Rhône

Marché »Fabriqué à Marseille » Vendredi 11 juillet 2025 de 16h à 21h.

Vendredi 25 juillet 2025 de 16h à 21h.

Vendredi 8 août 2025 de 16h à 21h.

Vendredi 22 août 2025 de 16h à 21h. Place Général de Gaulle Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 16:00:00

fin : 2025-08-08 21:00:00

Date(s) :

2025-07-11

2025-07-25

2025-08-08

2025-08-22

Label « Fabriqué à Marseille » pour promouvoir la diversité et la richesse des productions artisanales et industrielles marseillaises et faire rayonner les savoir-faire de son territoire.

La 6e édition de « L’Été Marseillais » proposée par la Ville de Marseille est encore plus riche en évènements et rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous et gratuit ! Une offre festive, culturelle et sportive gratuite à la portée de toutes et tous.



20 fabricants locaux, ayant obtenu le label « Fabriqué à Marseille » en mars dernier, exposeront et vendront leurs produits sur la place du Général de Gaulle.



L’occasion pour Marseillais et visiteurs de découvrir la richesse et la diversité des savoir-faire locaux !



La Ville de Marseille a lancé en 2024 le label « Fabriqué à Marseille » pour promouvoir la diversité et la richesse des productions artisanales et industrielles marseillaises et faire rayonner les savoir-faire de son territoire.



Peuvent bénéficier du label

– des produits ou gammes de produits, artisanaux et industriels,

– fabriqués localement des lieux partagés de fabrication qui soutiennent le développement de la production artisanale et industrielle sur le territoire marseillais



Les 11 et 25 juillet, 8 août et 22 août de 16h à 21h.



+ d’infos sur www.marseille.fr/fabrique-marseille .

Place Général de Gaulle

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Fabriqué à Marseille » label to promote the diversity and richness of Marseille’s artisanal and industrial production, and showcase the region’s know-how.

German :

Label « Fabriqué à Marseille », um die Vielfalt und den Reichtum der handwerklichen und industriellen Produktionen in Marseille zu fördern und das Know-how der Region zu verbreiten.

Italiano :

Il marchio « Made in Marseille » è stato ideato per promuovere la diversità e la ricchezza della produzione artigianale e industriale marsigliese e per far conoscere le competenze della regione.

Espanol :

La etiqueta « Made in Marseille » tiene por objeto promover la diversidad y riqueza de la producción artesanal e industrial de Marsella y dar a conocer los conocimientos técnicos de la región.

L’événement Marché »Fabriqué à Marseille » Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-25 par Ville de Marseille