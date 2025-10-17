Marche familiale à Bois-de-Haye Octobre rose Bois-de-Haye

Marche familiale à Bois-de-Haye Octobre rose Bois-de-Haye vendredi 17 octobre 2025.

Marche familiale à Bois-de-Haye Octobre rose

Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 16:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Inscription sur place à partir de 16h30 pour un départ à 17h.

Parcours de 3 à 5 kms.

La participation sera entièrement reversée à la ligue contre le cancer de Meurthe-et-Moselle.

Gratuité pour les enfants du primaire auxquels des ballons seront proposés pour agrémenter le parcours.

À la fin de la marche, un panier gourmand sera tiré au sort puis un pot de l’amitié offert.

Venez nombreux à cette marche symbolique.

On compte sur vous !Tout public

5 .

Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 64 85 53 c.saez.maison@hotmail.fr

English :

On-site registration from 4.30pm for a 5pm departure.

Routes from 3 to 5 kms.

All proceeds will be donated to the Meurthe-et-Moselle Cancer League.

Free for primary school children, who will be offered balloons to decorate the course.

At the end of the walk, a gourmet hamper will be raffled, followed by a welcome drink.

Come one, come all to this symbolic walk.

We’re counting on you!

German :

Anmeldung vor Ort ab 16:30 Uhr für eine Abfahrt um 17:00 Uhr.

Strecken von 3 bis 5 km.

Die Teilnahmegebühr wird vollständig an die Krebsliga Meurthe-et-Moselle gespendet.

Kinder im Grundschulalter erhalten kostenlos Luftballons, um die Strecke zu verschönern.

Am Ende der Wanderung wird ein Korb mit Leckereien verlost und ein Umtrunk angeboten.

Kommen Sie zahlreich zu dieser symbolischen Wanderung.

Wir zählen auf Sie!

Italiano :

Iscrizioni in loco dalle 16.30 per una partenza alle 17.00.

Percorsi da 3 a 5 km.

Il ricavato sarà devoluto alla Lega contro il cancro della Meurthe-et-Moselle.

Gratuito per i bambini delle scuole elementari, ai quali verranno offerti palloncini per decorare il percorso.

Al termine della camminata, sarà messo in palio un cesto gastronomico, seguito da un aperitivo conviviale.

Venite tutti a questa passeggiata simbolica.

Contiamo su di voi!

Espanol :

Inscripción in situ a partir de las 16.30 horas para una salida a las 17.00 horas.

Recorridos de 3 a 5 kms.

La recaudación se destinará íntegramente a la Liga contra el Cáncer de Meurthe-et-Moselle.

Gratuito para los niños de primaria, a los que se ofrecerán globos para decorar el recorrido.

Al final de la marcha, se sorteará una cesta gourmet, seguida de una bebida amistosa.

Vengan todos a esta marcha simbólica.

Contamos contigo

L’événement Marche familiale à Bois-de-Haye Octobre rose Bois-de-Haye a été mis à jour le 2025-10-10 par MT TERRES TOULOISES