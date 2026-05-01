Marche familiale Écrouves Gymnase Robinot Écrouves
Marche familiale Écrouves Gymnase Robinot Écrouves lundi 25 mai 2026.
Écrouves
Marche familiale Écrouves
Gymnase Robinot 1464-1600 Avenue du 15ème Génie Écrouves Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-25 09:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
L’amicale des donneurs de sang bénévoles d’Écrouves vous invite à participer à leur Marche Familiale.
Un parcours facile, traversant la nature, d’environ 6km pour petits et grands.
Arrivée à partir de 8h30, avec café et brioche offert, pour un départ à 9h30
Inscription sur place gratuite pour les enfants
Pot de l’amitié et repas tirés du sac en fin de parcoursTout public
3 .
Gymnase Robinot 1464-1600 Avenue du 15ème Génie Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 09 61 28 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Écrouves volunteer blood donor association invites you to take part in their Family Walk.
An easy 6km nature walk for young and old.
Arrival from 8:30 a.m., with coffee and brioche, for a 9:30 a.m. start
On-site registration free for children
Pot de l’amitié and packed lunch at the end of the route
L’événement Marche familiale Écrouves Écrouves a été mis à jour le 2026-05-19 par MT TERRES TOULOISES