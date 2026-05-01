Marche familiale Écrouves Gymnase Robinot Écrouves

Écrouves

Marche familiale Écrouves

Gymnase Robinot 1464-1600 Avenue du 15ème Génie Écrouves Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 09:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

L’amicale des donneurs de sang bénévoles d’Écrouves vous invite à participer à leur Marche Familiale.

Un parcours facile, traversant la nature, d’environ 6km pour petits et grands.

Arrivée à partir de 8h30, avec café et brioche offert, pour un départ à 9h30

Inscription sur place gratuite pour les enfants

Pot de l’amitié et repas tirés du sac en fin de parcoursTout public

3 .

Gymnase Robinot 1464-1600 Avenue du 15ème Génie Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 09 61 28 94

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English :

The Écrouves volunteer blood donor association invites you to take part in their Family Walk.

An easy 6km nature walk for young and old.

Arrival from 8:30 a.m., with coffee and brioche, for a 9:30 a.m. start

On-site registration free for children

Pot de l’amitié and packed lunch at the end of the route

L’événement Marche familiale Écrouves Écrouves a été mis à jour le 2026-05-19 par MT TERRES TOULOISES