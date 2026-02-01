Marche familiale et pot au feu Hilbesheim
Marche familiale et pot au feu Hilbesheim dimanche 22 février 2026.
Marche familiale et pot au feu
rue de l’Eglise salle socio-éducative Hilbesheim Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 10:00:00
fin : 2026-02-22 15:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Marche d’environ 6 km avec boissons à mi-parcours. Les marcheurs se retrouveront autour d’un pot-au-feu à l’heure du déjeuner (jambon vigneron pour ceux qui n’aiment pas le pot-au-feu). Payant, réservation par téléphone ou mail.Tout public
18 .
rue de l’Eglise salle socio-éducative Hilbesheim 57400 Moselle Grand Est +33 6 83 97 70 28 hilbesheim.ss@moselle.lgef.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Approx. 6 km walk with refreshments half-way. Walkers will meet for a pot-au-feu at lunchtime (jambon vigneron for those who don’t like pot-au-feu). Paying, booking by phone or e-mail.
L’événement Marche familiale et pot au feu Hilbesheim a été mis à jour le 2026-01-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG