Tarsacq

Marche familiale et repas

Salle des fêtes Tarsacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Trois circuits proposés, d’une durée de 2 heures aller-retour.

Buvette et repas.

Repas sur inscription à la salle communale les mercredis 3 et 10 juin de 14h à 19h. .

Salle des fêtes Tarsacq 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 74 21 26

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English : Marche familiale et repas

L’événement Marche familiale et repas Tarsacq a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coeur de Béarn