Marche familiale et repas Tarsacq
Marche familiale et repas Tarsacq dimanche 14 juin 2026.
Tarsacq
Marche familiale et repas
Salle des fêtes Tarsacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Trois circuits proposés, d’une durée de 2 heures aller-retour.
Buvette et repas.
Repas sur inscription à la salle communale les mercredis 3 et 10 juin de 14h à 19h. .
Salle des fêtes Tarsacq 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 74 21 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche familiale et repas
L’événement Marche familiale et repas Tarsacq a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coeur de Béarn