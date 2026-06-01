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Marche familiale et repas Tarsacq

Marche familiale et repas Tarsacq

Marche familiale et repas Tarsacq dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 64360 Tarsacq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Tarsacq

Marche familiale et repas

Salle des fêtes Tarsacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Trois circuits proposés, d’une durée de 2 heures aller-retour.
Buvette et repas.

Repas sur inscription à la salle communale les mercredis 3 et 10 juin de 14h à 19h.   .

Salle des fêtes Tarsacq 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 74 21 26 

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English : Marche familiale et repas

L’événement Marche familiale et repas Tarsacq a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coeur de Béarn