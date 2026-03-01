Marche familiale et solidaire

Salle Animation Rurale du Rex Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:45:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le comité des fêtes organise une marche familiale et solidaire au profit de Jeanne, petite fille atteinte de mucoviscidose.

A l’arrivée soupe de Janine, vin chaud, boissons et crèpes

Apporter gobelet et lampe

.

Salle Animation Rurale du Rex Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes is organizing a family walk in aid of Jeanne, a little girl suffering from cystic fibrosis.

On arrival: Janine’s soup, mulled wine, drinks and crêpes

Bring cup and lamp

L’événement Marche familiale et solidaire Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron