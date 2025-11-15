MARCHÉ FÉÉRIE DE NOËL SALLE DES FÊTES Pissos
MARCHÉ FÉÉRIE DE NOËL SALLE DES FÊTES Pissos samedi 15 novembre 2025.
MARCHÉ FÉÉRIE DE NOËL
SALLE DES FÊTES 51 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
Marché féérie de Noël organisé par l’Ass Chris Création & bien-être le Samedi 15 novembre 10h à 18h et le Dimanche 16 Novembre 10h à 17h.
Atelier Gratuit lettre au Père Noël de 11à 12h et de 15h à 16h le Samedi et 10h à 12h le Dimanche
+ de 30 Exposants, Maquillage féérique, Château gonflable…..
Marché féérie de Noël organisé par l’Association
Chris Création & bien-être le Samedi 15 novembre de 10 à 18h et le Dimanche 16 Novembre de 10h à 17h.
Atelier Gratuit lettre au Père Noël de 11à 12h et de 15h à 16h le Samedi et 10h à 12h le Dimanche
+ de 30 Exposants, Maquillage féérique adulte et enfant, Château gonflable, Pêche au canards et d’autres jeux. .
SALLE DES FÊTES 51 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 55 44 20 chriscreationetbienetre@gmail.com
English : MARCHÉ FÉÉRIE DE NOËL
Christmas fairy market organized by Ass Chris Création & bien-être on Saturday, November 15, 10am to 6pm and Sunday, November 16, 10am to 5pm.
Free letter-to-Santa workshop from 11am to 12pm and 3pm to 4pm on Saturday and 10am to 12pm on Sunday
30+ Exhibitors, Fairy Make-up, Bouncy Castle…..
German : MARCHÉ FÉÉRIE DE NOËL
Weihnachtsmarkt, organisiert von der Ass Chris Création & bien-être am Samstag, den 15. November von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 16. November von 10 bis 17 Uhr.
Kostenloser Workshop Brief an den Weihnachtsmann von 11 bis 12 Uhr und von 15 bis 16 Uhr am Samstag und von 10 bis 12 Uhr am Sonntag
+ 30 Aussteller, märchenhaftes Make-up, Hüpfburg…..
Italiano :
Fiera di Natale organizzata dall’Ass Chris Création & bien-être sabato 15 novembre dalle 10.00 alle 18.00 e domenica 16 novembre dalle 10.00 alle 17.00.
Laboratorio gratuito di lettere a Babbo Natale dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16 sabato e dalle 10 alle 12 domenica
+ Più di 30 espositori, trucco delle fate, castello gonfiabile…..
Espanol : MARCHÉ FÉÉRIE DE NOËL
Feria de Navidad organizada por Ass Chris Création & bien-être el sábado 15 de noviembre de 10.00 a 18.00 h. y el domingo 16 de noviembre de 10.00 a 17.00 h.
Taller gratuito de cartas a Papá Noel de 11:00 a 12:00 y de 15:00 a 16:00 el sábado y de 10:00 a 12:00 el domingo
+ Más de 30 expositores, maquillaje de hadas, castillo hinchable…..
L’événement MARCHÉ FÉÉRIE DE NOËL Pissos a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Cœur Haute Lande