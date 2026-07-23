Informations pratiques

Douzat

Marché fermier à Douzat

Place de l’église Douzat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

A partir de 18h, 6ème marché fermier à Douzat

Vous y retrouverez vos producteurs locaux pour déguster leurs produits, sur place, seul, en famille ou entre amis, ou y faire vos emplettes. L’occasion de se retrouver et de passer un agréable moment !

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Place de l’église Douzat 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 40 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting at 6:00 p.m., 6th Farmers’ Market in Douzat

You’ll find local producers there where you can sample their products—whether you’re on your own, with family, or with friends—or do some shopping. It’s a great opportunity to get together and have a good time!

L’événement Marché fermier à Douzat Douzat a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Rouillacais