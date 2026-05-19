Marché fermier à la Ferme d’Idoine Sauchay
Marché fermier à la Ferme d’Idoine Sauchay vendredi 3 juillet 2026.
Sauchay
Marché fermier à la Ferme d’Idoine
4 Les Rendus Sauchay Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Ce vendredi 03 juillet de 17h à 20h, retrouvez les producteurs du Talou à la Ferme d’Idoine à Sauchay pour un rendez-vous gourmand à partager !
Venez rencontrer vos producteurs et créateurs.
Consommez des produits frais, locaux et de saison.
Soutenez l’économie de notre territoire.
Fruits, légumes, produits fermiers, objets de créateurs, spécialités locales… il y en aura pour tous les goûts ! .
4 Les Rendus Sauchay 76630 Seine-Maritime Normandie tourisme@falaisesdutalou.fr
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English : Marché fermier à la Ferme d’Idoine
L’événement Marché fermier à la Ferme d’Idoine Sauchay a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté de communes des Falaises du Talou