Sauchay

Marché fermier à la Ferme d’Idoine

4 Les Rendus Sauchay Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Ce vendredi 03 juillet de 17h à 20h, retrouvez les producteurs du Talou à la Ferme d’Idoine à Sauchay pour un rendez-vous gourmand à partager !

Venez rencontrer vos producteurs et créateurs.

Consommez des produits frais, locaux et de saison.

Soutenez l’économie de notre territoire.

Fruits, légumes, produits fermiers, objets de créateurs, spécialités locales… il y en aura pour tous les goûts ! .

4 Les Rendus Sauchay 76630 Seine-Maritime Normandie tourisme@falaisesdutalou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché fermier à la Ferme d’Idoine

L’événement Marché fermier à la Ferme d’Idoine Sauchay a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté de communes des Falaises du Talou