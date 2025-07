Marché fermier Bridoré

Marché fermier Bridoré vendredi 11 juillet 2025.

Marché fermier

Bridoré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 16:00:00

fin : 2025-07-11 23:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Vous aimez bien manger et vous voulez soutenir l’agriculture locale sans vous ruiner ? C’est possible avec le collectif des Délices Paysans !

Dix fermes du sud Touraine et de l’ouest du Berry s’unissent pour vous proposer une belle variété de produits biologiques et artisanaux en circuit court.

Découvrez ou retrouvez leurs légumes, viandes, fromages, fruits, pains, farines, plantes aromatiques et fleurs à l’occasion de leur 1er marché fermier.

Délices paysans, des produits bons pour vos papilles et pour notre belle campagne ! .

Bridoré 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 86 48 13 36 piquemouche@orange.fr

English :

Do you love good food and want to support local agriculture without breaking the bank? It’s possible with the Délices Paysans collective!

Ten farms in southern Touraine and western Berry have joined forces to offer you a wide variety of organic and artisanal products.

German :

Sie essen gerne gut und möchten die lokale Landwirtschaft unterstützen, ohne sich zu ruinieren? Das ist mit dem Kollektiv der « Délices Paysans » möglich!

Italiano :

Vi piace mangiare bene e volete sostenere l’agricoltura locale senza spendere troppo? Con il collettivo Délices Paysans è possibile!

Dieci aziende agricole della Touraine meridionale e del Berry occidentale si sono unite per offrirvi un’ampia gamma di prodotti biologici e artigianali.

Espanol :

¿Le gusta comer bien y quiere apoyar la agricultura local sin arruinarse? Con el colectivo Délices Paysans es posible

Diez granjas del sur de Touraine y del oeste de Berry se han unido para ofrecerle una amplia gama de productos ecológicos y artesanales.

L’événement Marché fermier Bridoré a été mis à jour le 2025-07-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire