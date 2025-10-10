Marché fermier d’automne Betz-le-Château

Marché fermier d’automne Betz-le-Château vendredi 10 octobre 2025.

Marché fermier d’automne

Betz-le-Château Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 16:00:00

fin : 2025-10-10 19:30:00

Date(s) :

2025-10-10

Fromages, légumes, pain, volailles, sirops, jus, fleurs, viande, conserves, liqueurs, tisanes, etc. Retrouvez en un seul lieu une large gamme de produits artisanaux, locaux et bio venant d’une dizaine de fermes du Sud Touraine et de l’ouest du Berry.

Apéro possible sur place.

Ne manquez pas le 2e marché saisonnier des Délices paysans !

Apéro possible sur place, de quoi bien commencer le week-end ! .

Betz-le-Château 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 86 48 13 36 piquemouche@orange.fr

English :

Cheeses, vegetables, bread, poultry, syrups, juices, flowers, meat, preserves, liqueurs, herbal teas, etc. Find in one place a wide range of artisanal, local and organic products from a dozen farms in southern Touraine and western Berry.

Aperitifs available on site.

German :

Käse, Gemüse, Brot, Geflügel, Sirupe, Säfte, Blumen, Fleisch, Konserven, Liköre, Kräutertees usw. Hier finden Sie an einem einzigen Ort eine große Auswahl an handwerklichen, lokalen und biologischen Produkten von etwa zehn Bauernhöfen aus dem Süden der Touraine und dem Westen des Berry.

Aperitif vo

Italiano :

Formaggi, verdure, pane, pollame, sciroppi, succhi, fiori, carne, conserve, liquori, tisane, ecc. In un unico luogo, troverete una vasta gamma di prodotti artigianali, locali e biologici provenienti da una decina di aziende agricole della Touraine meridionale e del Berry occidentale.

Aperitivi disp

Espanol :

Quesos, verduras, pan, aves, siropes, zumos, flores, carne, conservas, licores, infusiones, etc. En un mismo lugar, encontrará una amplia gama de productos artesanales, locales y ecológicos procedentes de una decena de granjas del sur de Touraine y del oeste de Berry.

Aperitivos disponibles in situ

