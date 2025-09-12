Marché fermier de Fonsomme Fonsomme
Marché fermier de Fonsomme Fonsomme vendredi 12 septembre 2025.
Marché fermier de Fonsomme
Fonsomme Aisne
Début : 2025-09-12 16:00:00
fin : 2025-09-12 20:00:00
2025-09-12
Vendredi 12 septembre 2025 de 16h à 20h, c’est le grand retour du marché de producteurs de Fonsomme (sur la grande place).
Contact marché fermier
marchefermierdefonsomme@gmail.com et 0619451437 0 .
Fonsomme 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 95 24 marchefermierdefonsomme@gmail.com
