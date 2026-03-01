Marché fermier de Haroué

place des landres Haroué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-30 2026-09-27 2026-10-25 2026-11-29

Les producteurs fermiers du Saintois se regroupent pour vous présenter leurs productions à l’occasion d’un marché fermier

Rendez-vous à Haroué !Tout public

.

place des landres Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 54 35 53 68 contact.lacraonnaise54@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Farmers from the Saintois region get together to present their produce at a farmer’s market

See you in Haroué!

L’événement Marché fermier de Haroué Haroué a été mis à jour le 2026-03-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS