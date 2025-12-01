Marché fermier de Noël à Vermand Vermand

Marché fermier de Noël à Vermand

Producteurs et artisans vous attendent sur le fabuleux marché fermier de Noël de Vermand le vendredi 19 décembre 2025 de 16h à 20h (place de l’église).

Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 51 01 mairie.vermand@orange.fr

English :

Producers and artisans await you at the fabulous Vermand Christmas Farmers’ Market on Friday, December 19, 2025 from 4pm to 8pm (place de l’église).

