Marché fermier de Noël à Vermand Vermand vendredi 19 décembre 2025.
Vermand Aisne
Début : 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
2025-12-19
Producteurs et artisans vous attendent sur le fabuleux marché fermier de Noël de Vermand le vendredi 19 décembre 2025 de 16h à 20h (place de l’église).
Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 51 01 mairie.vermand@orange.fr
English :
Producers and artisans await you at the fabulous Vermand Christmas Farmers’ Market on Friday, December 19, 2025 from 4pm to 8pm (place de l’église).
