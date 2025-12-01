Marché fermier de Noël Metz

Marché fermier de Noël

Place des Charrons Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

2025-12-20

Noël approche à grands pas !

Le marché fermier de Noël vous donne rendez-vous le samedi 20 décembre 2025, place des Charrons.

L’occasion rêvée de plonger dans l’ambiance chaleureuse des fêtes tout en soutenant les producteurs de notre région.

Animation et dégustation.Tout public

Place des Charrons Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Christmas is just around the corner!

The Christmas Farmers’ Market takes place on Saturday, December 20, 2025, Place des Charrons.

It’s the perfect opportunity to immerse yourself in the warmth of the festive season, while supporting local producers.

Entertainment and tasting.

German :

Weihnachten naht mit großen Schritten!

Der Weihnachtsbauernmarkt erwartet Sie am Samstag, den 20. Dezember 2025, auf dem Place des Charrons.

Die perfekte Gelegenheit, um in die gemütliche Atmosphäre der Festtage einzutauchen und gleichzeitig die Produzenten unserer Region zu unterstützen.

Animation und Verkostung.

Italiano :

Il Natale si avvicina rapidamente!

Il mercato agricolo di Natale si terrà sabato 20 dicembre 2025 in Place des Charrons.

È l’occasione perfetta per godersi il calore delle festività sostenendo i produttori locali.

Intrattenimento e degustazione.

Espanol :

Se acerca la Navidad

El Mercado Agrícola de Navidad se celebrará el sábado 20 de diciembre de 2025 en la Place des Charrons.

Es la ocasión perfecta para disfrutar del calor de las fiestas y, al mismo tiempo, apoyar a los productores locales.

Entretenimiento y degustación.

