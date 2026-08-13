Informations pratiques

Fontenay-sur-Eure

Marché fermier de Nogent-sur-Eure

Fontenay-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

L’association le Panier beauceron, organise le marché fermier de Nogent-sur-Eure, place de l’église. Il réunit des producteurs locaux et des créateurs pour proposer des produits du terroir, des objets faits main et des animations.

Produits du terroir vendu directement par les producteurs. .

Fontenay-sur-Eure 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The association Le Panier Beauceron organizes the Nogent-sur-Eure farmers’ market at Place de l’Église. It brings together local producers and artisans to offer regional products, handmade items, and entertainment.

L’événement Marché fermier de Nogent-sur-Eure Fontenay-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES