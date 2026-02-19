Marché fermier de Venon Venon

Marché fermier de Venon

Ferme de Pressembois à Venon Venon Isère

Tarif :

Date :

Début : Dimanche 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-11-30 12:00:00

Date(s) :

2026-03-01

La ferme de Pressembois (Venon) accueille un marché fermier tous les derniers dimanche du mois.

Ferme de Pressembois à Venon Venon 38610 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 02 62 97 contact.adabel@gmail.com

English :

Pressembois farm (Venon) hosts a farmer’s market every last Sunday of the month.

