Marché fermier de Venon Venon

Début : Dimanche 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-11-30 12:00:00
La ferme de Pressembois (Venon) accueille un marché fermier tous les derniers dimanche du mois.
Ferme de Pressembois à Venon Venon 38610 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 02 62 97 contact.adabel@gmail.com
Pressembois farm (Venon) hosts a farmer’s market every last Sunday of the month.
