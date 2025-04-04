Marché fermier de Vermand Vermand

Marché fermier de Vermand Vermand vendredi 4 avril 2025.

Marché fermier de Vermand

Vermand Aisne

Début : 2025-04-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-04-04 2025-05-02 2025-06-06 2025-07-04 2025-09-05

Retrouvez producteurs locaux et artisans créateurs sur le marché fermier de Vermand.

la commune de Vermand organise le 1er vendredi de chaque mois un marché fermier en plein cœur du village.

De nombreux producteurs locaux répondent présents.

Retrouvez-les place de l’église de 16h à 19h30/20h ! 0 .

Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 51 01 mairie.vermand@orange.fr

English :

Find local producers and creative craftsmen at the Vermand farmers’ market.

German :

Finden Sie lokale Produzenten und kreative Kunsthandwerker auf dem Bauernmarkt in Vermand.

Italiano :

Trovate produttori locali e artigiani creativi al mercato agricolo di Vermand.

Espanol :

Encuentre productores locales y artesanos creativos en el mercado de agricultores de Vermand.

